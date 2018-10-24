Украинские саперы победили на учениях в Канаде
24 октября, 2018, 23:53
В Канаде украинские военнослужащие победили во время соревнований по разминированию Ardent Defender-2018, в которых принимали участие представители 20 стран
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Как сообщает ведомство, целью учений была отработка полного цикла противодействия угрозам от взрывных устройств. По результатам соревнований коллективным решением судей победителями были признаны украинские саперы.
Учения проходили с 1 по 19 октября на военной базе "Борден", что в городе Мифорд (штат Онтарио).
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