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Украинские саперы победили на учениях в Канаде

В Канаде украинские военнослужащие победили во время соревнований по разминированию Ardent Defender-2018, в которых принимали участие представители 20 стран

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как сообщает ведомство, целью учений была отработка полного цикла противодействия угрозам от взрывных устройств. По результатам соревнований коллективным решением судей победителями были признаны украинские саперы.

Учения проходили с 1 по 19 октября на военной базе "Борден", что в городе Мифорд (штат Онтарио).

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