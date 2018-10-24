Украинского политзаключенного Штыбликова забрали из российской колонии, где произошел бунт
Об этом сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.
"Фигурант дела "крымских диверсантов" Дмитрий Штыбликов, осужденный Севастопольским городским судом на 5 лет лишения свободы, был этапирован из колонии №6 Омска. Где он находится в данный момент - неизвестно", - написал Наумлюк.
Журналист отметил, что 6 октября в этой колонии из-за пыток и избиений произошли столкновения заключенных с охранниками.
"Вечером 6 октября в колонии произошли столкновения между заключенными из-за пыток и избиений, из окна вывесили баннер "Спасите". Были введены спецназ и сотрудники Росгвардии. После бунта, в котором участвовали до 200 заключенных, часть из них объявила голодовку, пострадало в результате около 40 человек, по меньшей мере один был доставлен в реанимацию. После этого Штыбликова, который находился в условиях изоляции и которого события не коснулись, был этапирован", - уточнил Наумлюк.
- Напомним, Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Крыму по очередному сфабрикованному делу "украинских диверсантов" вместе с Владимиром Дудкой и Алексеем Бессарабовым.
- 16 ноября 2017 года Штыбликова приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. руб. (96 тыс. грн).
- В колонии российского Омска Штыбликова перевели в одиночную камеру.
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