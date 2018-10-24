Украинского политзаключенного Штыбликова забрали из российской колонии, где произошел бунт

24 октября, 2018, 13:32

Незаконно осужденного в оккупированном Крыму фигуранта дела "украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова этапировали из колонии №6 российского Омска в неизвестном направлении

Об этом сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Фигурант дела "крымских диверсантов" Дмитрий Штыбликов, осужденный Севастопольским городским судом на 5 лет лишения свободы, был этапирован из колонии №6 Омска. Где он находится в данный момент - неизвестно", - написал Наумлюк.

Журналист отметил, что 6 октября в этой колонии из-за пыток и избиений произошли столкновения заключенных с охранниками.

"Вечером 6 октября в колонии произошли столкновения между заключенными из-за пыток и избиений, из окна вывесили баннер "Спасите". Были введены спецназ и сотрудники Росгвардии. После бунта, в котором участвовали до 200 заключенных, часть из них объявила голодовку, пострадало в результате около 40 человек, по меньшей мере один был доставлен в реанимацию. После этого Штыбликова, который находился в условиях изоляции и которого события не коснулись, был этапирован", - уточнил Наумлюк.