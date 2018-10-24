Украина создаст "трансграничную" должность на волне конфликта с Венгрией

24 октября, 2018, 15:45

На следующей неделе Будапешт изменит название должности венгерского правительственного "уполномоченного по Закарпатью", после чего в Министерстве иностранных дел Украины введут похожую должность

Об этом сообщил журналистам глава МИД Украины Павел Климкин по итогам двусторонней встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Варшаве в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение будет на следующей неделе, оно будет опубликовано в соответствующих венгерских источниках. Мы договорились, что после смены названия и его публикации мы в нашем министерстве сделаем не совсем схожую, но должность, которая будет покрывать трансграничное сотрудничество", - сказал Климкин.

О том, что Венгрия изменит название должности, Климкин сообщал и ранее, в конце августа, после разговора с Сийярто.

Как известно, МИД Украины потребовал объяснений от Будапешта в связи с его решением создать должность правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области.

Киев возмущен новым названием, которое воспринимается как вмешательство во внутренние дела, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины".

В МИДе даже заявили о готовности запретить въезд в Украину уполномоченному, если название его должности не будет изменено.