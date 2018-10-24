Ученые создали искусственный интеллект, который ищет людей на видео по описанию

24 октября, 2018, 18:45

Команда индийских ученых создала искусственный интеллект, который различает людей на видео по росту, полу и цвету одежды

Об этом пишет The Next Web.

Инженеры убеждены, что доработав систему и добавив новые функции, такой ИИ сможет облегчить поиски пропавших людей или преступников по камерам видеонаблюдения. ИИ будет составлять карту передвижений объекта на основе полученных данных.

Алгоритм напоминает поисковую систему, которая работает внутри отдельно взятого видео. Нейросеть может найти на видеозаписи человека по запросу "женщина ростом около 150 см в красном".

Точность распознавания системы составляет примерно 60% - во время тестирования она обнаружила 28 из 41 человек, которых описывали создатели.

"Представьте себе ситуацию, когда человек пропал, и об этом сообщили через 2 дня. Можно попросить кадры с камер в местах, где человек мог находиться или проходить. Но после этого, без каких-либо подсказок, вряд ли можно определить, какие видеоролики нужно посмотреть дальше. В течение двух дней в рамках определенного набора городских блоков может быть снято миллионы часов видеозаписи", - отмечают разработчики. Нейросеть же сведет поиски к нескольким часам и позволит точно отследить человека, если он попала в поле зрения камер.

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