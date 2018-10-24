Убийство сестры Ноздровской: Россошанскому дали 7 лет без права на амнистию

24 октября, 2018, 19:35

Обуховский райсуд Киевской области вынес приговор Дмитрию Россошанскому, обвиненному в смертельном ДТП, в котором погибла сестра правозащитницы Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская

Об этом в среду, 24 октября, сообщила пресс-служба Обуховского суда в своем Facebook.

"Учитывая совокупность исследованных судом доказательств, суд признал Россошанского Дмитрия Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок три года. В удовлетворении ходатайства о применении амнистии судом было отказано", - говорится в сообщении.

До вступления в силу вынесенного приговора Россошанскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе.

Кроме того, дочь правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия в своем Facebook выразила благодарность всем, кто все это время поддерживал ее семью.

"Мама сейчас рядом и все видит, но не такого окончания этой истории все ожидали... Моя мама сейчас должна была бы быть со мной и радоваться, что наконец-то этот наркоман получил по заслугам", - написала дочь Ноздровской.