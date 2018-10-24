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Убийство сестры Ноздровской: Россошанскому дали 7 лет без права на амнистию

Обуховский райсуд Киевской области вынес приговор Дмитрию Россошанскому, обвиненному в смертельном ДТП, в котором погибла сестра правозащитницы Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская

Об этом в среду, 24 октября, сообщила пресс-служба Обуховского суда в своем Facebook.

"Учитывая совокупность исследованных судом доказательств, суд признал Россошанского Дмитрия Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок три года. В удовлетворении ходатайства о применении амнистии судом было отказано", - говорится в сообщении.

До вступления в силу вынесенного приговора Россошанскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе.

Кроме того, дочь правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия в своем Facebook выразила благодарность всем, кто все это время поддерживал ее семью.
 
"Мама сейчас рядом и все видит, но не такого окончания этой истории все ожидали... Моя мама сейчас должна была бы быть со мной и радоваться, что наконец-то этот наркоман получил по заслугам", - написала дочь Ноздровской.
 
  • Напомним, Ирина Ноздровская занималась расследованием гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент совершения наезда девушка еще была жива.
  • В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
  • 28 декабря Россошанский при активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она пропала уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
  • 1 января около 12:00 обнаженное тело Ноздровской нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.
  • Телеканал "Еспресо" обнародовал кадры с уличных камер наблюдения, на которых зафиксирована юристка по дороге из центра Киева домой в день убийства 29 декабря.
  • В понедельник, 8 января 2018 года, Нацполиция задержала первого и пока единственного подозреваемого в совершении этого преступления. Мотив преступления - месть.
  • По данным СМИ, это якобы Юрий Россошанский 1954 года рождения - отец Дмитрия Россошанского.
  • Позже Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
  • Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанскому в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.

 

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