Трамп назвал Ближний Восток "отвратительным местом"
Об этом сообщает The Hill.
"Нет оправдания тому, что произошло с Саудовской Аравией. Никаких оправданий ... Но вы только посмотрите, это неблагополучная часть мира. Это отвратительное место. Это отвратительная часть мира", - сказал президент журналистам в Овальном кабинете.
"Если вы посмотрите на другую сторону - Иран, то вы увидите, что они сделали людям много порочного и ужасного", - добавил американский глава государства.
"Но если произошло то, что произошло, и если факты проверяются, значит, это очень плохо", - сказал Трамп.
Трамп, тем не менее, защищал Саудовскую Аравию, называя страну "очень хорошим союзником" и добавляя, что они "очень помогли нам с Израилем. Они финансировали много вещей".
- Напомним, журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
- 12 октября власти Турции заявили о наличии аудио - и видеодоказательств убийства Хашогги, а турецкая полиция обыскала консульство Саудовской Аравии.
- 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что оппозиционный журналист был убит в консульстве в Стамбуле.
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