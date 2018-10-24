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Трамп назвал Ближний Восток "отвратительным местом"

Президент США Дональд Трамп назвал Ближний Восток "отвратительным местом", выражая свои комментарии о смерти саудовского журналиста Джамаля Хашогги и нарушении прав человека в Иране

Об этом сообщает The Hill.

"Нет оправдания тому, что произошло с Саудовской Аравией. Никаких оправданий ... Но вы только посмотрите, это неблагополучная часть мира. Это отвратительное место. Это отвратительная часть мира", - сказал президент журналистам в Овальном кабинете.

"Если вы посмотрите на другую сторону - Иран, то вы увидите, что они сделали людям много порочного и ужасного", - добавил американский глава государства.

"Но если произошло то, что произошло, и если факты проверяются, значит, это очень плохо", - сказал Трамп.

Трамп, тем не менее, защищал Саудовскую Аравию, называя страну "очень хорошим союзником" и добавляя, что они "очень помогли нам с Израилем. Они финансировали много вещей".

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