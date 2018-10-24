Суд Швейцарии поддержал "Укрнафту" в деле о присвоенном Россией имуществе в Крыму
Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".
Отмечается, что Россия после захвата Крыма в 2014 году с применением силы лишила "Укрнафту" прав собственности на 16 автозаправочных станций. "Укрнафта" подала жалобу в международный арбитражный суд, опираясь на Соглашение между Кабмином Украины и правительством РФ.
Так, международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража. Впрочем Россия не признала международный арбитражный суд компетентным и обжаловала его решение, обратившись в Верховный Суд Швейцарии.
В результате Верховный Суд Швейцарии отклонил иск РФ и принял решение в пользу "Укрнафты". Соответственно, арбитражное производство продолжится и в ближайшее время ожидается окончательное решение по делу. Поэтому "Укрнафта" ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в 50 млн долл. США от РФ за экспроприацию имущества.
В ведомстве надеются, что решение Верховного Суда Швейцарии также может повлиять на решения других судов в аналогичных делах украинских компаний против РФ.
- Ранее сообщалось, Федеральный суд Швейцарии подтвердил право Арбитражного суда Женевы на рассмотрение иска 12 украинских компаний относительно компенсации убытков за присвоение Россией объектов в оккупированном Крыму.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-