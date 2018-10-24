Суд Швейцарии поддержал "Укрнафту" в деле о присвоенном Россией имуществе в Крыму

24 октября, 2018, 14:39

Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения ПАО "Укрнафта" в международный арбитражный суд для защиты своих активов в АР Крым, захваченных после аннексии полуострова Россией

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что Россия после захвата Крыма в 2014 году с применением силы лишила "Укрнафту" прав собственности на 16 автозаправочных станций. "Укрнафта" подала жалобу в международный арбитражный суд, опираясь на Соглашение между Кабмином Украины и правительством РФ.

Так, международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража. Впрочем Россия не признала международный арбитражный суд компетентным и обжаловала его решение, обратившись в Верховный Суд Швейцарии.

В результате Верховный Суд Швейцарии отклонил иск РФ и принял решение в пользу "Укрнафты". Соответственно, арбитражное производство продолжится и в ближайшее время ожидается окончательное решение по делу. Поэтому "Укрнафта" ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в 50 млн долл. США от РФ за экспроприацию имущества.

В ведомстве надеются, что решение Верховного Суда Швейцарии также может повлиять на решения других судов в аналогичных делах украинских компаний против РФ.