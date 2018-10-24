Стартап North выпустил "умные очки", управляемые кольцом
Об этом пишет Engadget.
"Это пара повседневных умных очков, которые разработаны с новым видением", - говорит Стивен Лейк, генеральный директор и соучредитель North's. "Мы поняли, что это не может быть похоже на предыдущие подходы к умным очкам, где они пытаются наклеить на вас компьютер".
Focals очень похожи на обычные очки, но на них можно заметить широкие скобки, в которые встроены мини-проекторы. Проецируемые ими изображения отражается от стекла в радужку глаза и создает эффект голограммы.
Управлять сообщениями и навигатором пользователи смогут с помощью кольца-джойстика, который продается в комплекте с очками.
Предзаказ на Focals откроется до конца года, очки вместе с джойстиком и зарядным устройством обойдется в $ 999.
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