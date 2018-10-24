 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Стартап North выпустил "умные очки", управляемые кольцом

Стартап North представил умные очки Focals с необычным управлением: в отличие от предлагаемых аналогов, управление осуществляется кольцом-джойстиком, а не движениями глаз или голосовыми командами

Об этом пишет Engadget.

"Это пара повседневных умных очков, которые разработаны с новым видением", - говорит Стивен Лейк, генеральный директор и соучредитель North's. "Мы поняли, что это не может быть похоже на предыдущие подходы к умным очкам, где они пытаются наклеить на вас компьютер".

Северные фокалы
Северные фокалы

Focals очень похожи на обычные очки, но на них можно заметить широкие скобки, в которые встроены мини-проекторы. Проецируемые ими изображения отражается от стекла в радужку глаза и создает эффект голограммы.

Управлять сообщениями и навигатором пользователи смогут с помощью кольца-джойстика, который продается в комплекте с очками.

Северные фокалы

Предзаказ на Focals откроется до конца года, очки вместе с джойстиком и зарядным устройством обойдется в $ 999.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2018 среда

больше новостей

24 октября, 2018 среда

23 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать