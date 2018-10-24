Стартап North выпустил "умные очки", управляемые кольцом

24 октября, 2018, 16:14

Стартап North представил умные очки Focals с необычным управлением: в отличие от предлагаемых аналогов, управление осуществляется кольцом-джойстиком, а не движениями глаз или голосовыми командами

Об этом пишет Engadget.

"Это пара повседневных умных очков, которые разработаны с новым видением", - говорит Стивен Лейк, генеральный директор и соучредитель North's. "Мы поняли, что это не может быть похоже на предыдущие подходы к умным очкам, где они пытаются наклеить на вас компьютер".

Focals очень похожи на обычные очки, но на них можно заметить широкие скобки, в которые встроены мини-проекторы. Проецируемые ими изображения отражается от стекла в радужку глаза и создает эффект голограммы.

Управлять сообщениями и навигатором пользователи смогут с помощью кольца-джойстика, который продается в комплекте с очками.

Предзаказ на Focals откроется до конца года, очки вместе с джойстиком и зарядным устройством обойдется в $ 999.