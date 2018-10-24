США создадут космические войска до 2020 года, - Пенс
Об этом сообщает "Голос Америки".
"На первом этапе космические войска не будут выглядеть, как другие уже имеющиеся виды вооруженных сил. Речь идет о консолидации, а в будущем Конгресс и президентские администрации смогут расширять и развивать космические войска", - сказал Пенс.
Вице-президент США отметил, что его страна стремится к военному доминированию в космическом пространстве.
"Космос - точно такое же потенциальное поле битвы, как суша, небо и море, и Америка будет доминировать там точно так же, как сейчас мы доминируем здесь на Земле", - добавил Пенс.
Ранее начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявлвяв, что создание космических войск станет в $13 млрд за первые 5 лет, а в рядах космической армии США будут служить 13 тыс. американцев.
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
Читайте также
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом