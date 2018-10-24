США создадут космические войска до 2020 года, - Пенс

24 октября, 2018, 09:48

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские космические войска сформируют не позднее 2020 года

Об этом сообщает "Голос Америки".

"На первом этапе космические войска не будут выглядеть, как другие уже имеющиеся виды вооруженных сил. Речь идет о консолидации, а в будущем Конгресс и президентские администрации смогут расширять и развивать космические войска", - сказал Пенс.

Вице-президент США отметил, что его страна стремится к военному доминированию в космическом пространстве.

"Космос - точно такое же потенциальное поле битвы, как суша, небо и море, и Америка будет доминировать там точно так же, как сейчас мы доминируем здесь на Земле", - добавил Пенс.

Ранее начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявлвяв, что создание космических войск станет в $13 млрд за первые 5 лет, а в рядах космической армии США будут служить 13 тыс. американцев.