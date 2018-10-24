Спасателям в горных районах повысили зарплату на 25%
24 октября, 2018, 14:06
Правительство утвердило повышение зарплаты спасателям в горных районах
Об этом сообщает Правительственный портал.
Повышение составит 25%.
Повышение платы произошло в рамках повышения социальной защиты работников спасательных служб, которые проходят службу в горных местностях.
Решение было принято на заседании Правительства и поддержано единогласно.
В сентябре этого года Владимир Гройсман заявил, что уже в следующем году минимальная зарплата спасателей вырастет до 9 тыс гривен.
Задача власти - обеспечить спасателей. И эта задача выполняется. Так, бюджет ГСЧС за последние годы увеличено втрое, служащим передано в этом году 204 квартиры. Минимальная зарплата в Службе следующего года вырастет до 9 тыс грн. pic.twitter.com/gW3W36MPsn— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 15 сентября 2018 г.
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