Спасателям в горных районах повысили зарплату на 25%

24 октября, 2018, 14:06

Правительство утвердило повышение зарплаты спасателям в горных районах

Об этом сообщает Правительственный портал.

Повышение составит 25%.

Повышение платы произошло в рамках повышения социальной защиты работников спасательных служб, которые проходят службу в горных местностях.

Решение было принято на заседании Правительства и поддержано единогласно.