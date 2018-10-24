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Спасателям в горных районах повысили зарплату на 25%

Правительство утвердило повышение зарплаты спасателям в горных районах

Об этом сообщает Правительственный портал.

Повышение составит 25%.

Повышение платы произошло в рамках повышения социальной защиты работников спасательных служб, которые проходят службу в горных местностях.

Решение было принято на заседании Правительства и поддержано единогласно.

В сентябре этого года Владимир Гройсман заявил, что уже в следующем году минимальная зарплата спасателей вырастет до 9 тыс гривен.

 

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