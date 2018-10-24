Состоялась встреча экспертной группы будущего Центра Станислава Винценза
Центр планируют создать в селе Криворивня на Ивано-Франковщине. Воплощение проекта в жизнь стало возможным при поддержке Украинского культурного фонда. Для его грамотной реализации общественная организация "Всеукраинский культурный форум", которая является инициатором создания Центра, пригласила к обсуждению лучших специалистов.
"Собрались лучшие эксперты по этой теме, по истории Украины, Гуцульщины, польско-украинского диалога. Это лучшие специалисты, которые являются общим мощным мозговым центром", - рассказывает руководитель проекта Мария Гурская.
Говорили о дорожной карте запуска Центра межкультурного диалога имени Станислава Винценза. Эксперты сошлись во мнении, что будущее культурное учреждение должно развивать идеи Винценц и знакомить посетителей с его наследием. Центр должен стать местом встречи, работы и интеллектуального отдыха для научных работников, студентов и местных жителей. Уникальное экспозиционного пространство будет создано с учетом тенденций современных европейский музеев.
"Это попытка создать один из первых музеев синтетических культурных проектов. Поскольку он будет представлять собой не просто музей, как сбор мертвых артефактов, но и живую среду", - пояснил историк, общественный деятель, научный консультант проекта Андрей Павлишин.
Центр откроет двери посетителям в период с 2019 по 2020 годы.
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