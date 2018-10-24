 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Состоялась встреча экспертной группы будущего Центра Станислава Винценза

В Киеве прошла встреча экспертной группы будущего Центра Межкультурного диалога имени Станислава Винценза

Центр планируют создать в селе Криворивня на Ивано-Франковщине. Воплощение проекта в жизнь стало возможным при поддержке Украинского культурного фонда. Для его грамотной реализации общественная организация "Всеукраинский культурный форум", которая является инициатором создания Центра, пригласила к обсуждению лучших специалистов.

"Собрались лучшие эксперты по этой теме, по истории Украины, Гуцульщины, польско-украинского диалога. Это лучшие специалисты, которые являются общим мощным мозговым центром", - рассказывает руководитель проекта Мария Гурская.

Говорили о дорожной карте запуска Центра межкультурного диалога имени Станислава Винценза. Эксперты сошлись во мнении, что будущее культурное учреждение должно развивать идеи Винценц и знакомить посетителей с его наследием. Центр должен стать местом встречи, работы и интеллектуального отдыха для научных работников, студентов и местных жителей. Уникальное экспозиционного пространство будет создано с учетом тенденций современных европейский музеев.

"Это попытка создать один из первых музеев синтетических культурных проектов. Поскольку он будет представлять собой не просто музей, как сбор мертвых артефактов, но и живую среду", - пояснил историк, общественный деятель, научный консультант проекта Андрей Павлишин.

Центр откроет двери посетителям в период с 2019 по 2020 годы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2018 среда

больше новостей

24 октября, 2018 среда

23 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать