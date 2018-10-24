 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Соперник грозится снести украинцу голову в чемпионском бою


фото: BoxingScene
Американский боксер Дэниел Джейкбос пообещал снести голову украинцу Сергею Деревянченко, с которым он тренируется в одном зале

Об этом сообщает Boxingtalk.

"Я не считаю его своим братом. Он хороший парень, он мой друг, но это не помешает мне снести ему голову. Он сейчас находится на моем пути к мечте, на пути ко всему, чего я хочу достичь. Он пытается помешать мне все это получить, поэтому сейчас он является скорее врагом. Мне нужно обладать менталитетом убийцы, чтобы победить", - сказал Джейкобс.

Деревянченко и американец тренируются у одного тренера - Андре Розье и работают с менеджером Китом Конноли.

  • Промоутер Сергея Деревянченко Лу Дибелла выразил уверенность, что украинец получит чемпионский титул и станет новой звездой бокса.
  • Бой за вакантный титул IBF в среднем весе между Сергеем Деревянченко и Дэниэлем Джейкобсом состоится 27 октября.
  • Ранее титул IBF отобрали у казахстанца Геннадия Головкина, который отказался его защищать в бою против Сергея Деревянченко, владеющего статусом официального претендента на звание чемпиона мира.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2018 среда

больше новостей

24 октября, 2018 среда

23 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать