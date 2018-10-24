Соперник грозится снести украинцу голову в чемпионском бою
24 октября, 2018, 15:14
Американский боксер Дэниел Джейкбос пообещал снести голову украинцу Сергею Деревянченко, с которым он тренируется в одном зале
Об этом сообщает Boxingtalk.
"Я не считаю его своим братом. Он хороший парень, он мой друг, но это не помешает мне снести ему голову. Он сейчас находится на моем пути к мечте, на пути ко всему, чего я хочу достичь. Он пытается помешать мне все это получить, поэтому сейчас он является скорее врагом. Мне нужно обладать менталитетом убийцы, чтобы победить", - сказал Джейкобс.
Деревянченко и американец тренируются у одного тренера - Андре Розье и работают с менеджером Китом Конноли.
- Промоутер Сергея Деревянченко Лу Дибелла выразил уверенность, что украинец получит чемпионский титул и станет новой звездой бокса.
- Бой за вакантный титул IBF в среднем весе между Сергеем Деревянченко и Дэниэлем Джейкобсом состоится 27 октября.
- Ранее титул IBF отобрали у казахстанца Геннадия Головкина, который отказался его защищать в бою против Сергея Деревянченко, владеющего статусом официального претендента на звание чемпиона мира.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-