Соперник грозится снести украинцу голову в чемпионском бою

24 октября, 2018, 15:14

Американский боксер Дэниел Джейкбос пообещал снести голову украинцу Сергею Деревянченко, с которым он тренируется в одном зале

Об этом сообщает Boxingtalk.

"Я не считаю его своим братом. Он хороший парень, он мой друг, но это не помешает мне снести ему голову. Он сейчас находится на моем пути к мечте, на пути ко всему, чего я хочу достичь. Он пытается помешать мне все это получить, поэтому сейчас он является скорее врагом. Мне нужно обладать менталитетом убийцы, чтобы победить", - сказал Джейкобс.

Деревянченко и американец тренируются у одного тренера - Андре Розье и работают с менеджером Китом Конноли.