СБУ разоблачила дельцов, которые присвоили предназначенные для реабилитации ветеранов АТО 6 млн грн
Об этом сообщила Служба безопасности Украины на официальном сайте.
Сотрудники установили, что дельцы предоставляли ложные данные о наличии материально-технической и реабилитационной базы и соответствующих специалистов во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов.
В результате участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, которые предусмотрены по условиям тендера.
Отмечается, что по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники завладели суммой в более чем 6 млн грн.
"В рамках начатого уголовного производства директору учреждения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 (мошенничество) и 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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