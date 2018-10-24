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СБУ разоблачила дельцов, которые присвоили предназначенные для реабилитации ветеранов АТО 6 млн грн


фото: ssu.gov.ua
Сотрудники СБУ разоблачили механизм хищения свыше 6 млн грн, которые выделили на реабилитацию участников боевых действий

Об этом сообщила Служба безопасности Украины на официальном сайте.

Сотрудники установили, что дельцы предоставляли ложные данные о наличии материально-технической и реабилитационной базы и соответствующих специалистов во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов.

В результате участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, которые предусмотрены по условиям тендера.

Отмечается, что по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники завладели суммой в более чем 6 млн грн.

"В рамках начатого уголовного производства директору учреждения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 (мошенничество) и 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

 

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