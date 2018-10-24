Саудовская власть не дала обыскать колодец в консульстве в Стамбуле

24 октября, 2018, 17:35

Власти Саудовской Аравии не позволили полиции обыскать колодец генконсульства в Стамбуле, где, по предварительной информации, нашли останки убитого журналиста Хашогги

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

Как сообщалось ранее, лидер Турецкой оппозиционной партии Vatan (Родина) Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела убитого в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамала Хашогги.

По их информации, саудовские чиновники не разрешили турецким полицейским провести обыск в колодце, находящемся в саду Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Правоохранители на прошлой неделе уже проверили здание Консульства, а разрешения на проверку сада они не могут получить.

Саудовская Аравия до последнего отрицала факт смерти Хашогги, но потом признала, что он погиб в результате драки.

Напомним, что проверки Консульства и прилегающих территории продолжаются в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашогги.