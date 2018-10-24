Саудовская власть не дала обыскать колодец в консульстве в Стамбуле
Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.
Как сообщалось ранее, лидер Турецкой оппозиционной партии Vatan (Родина) Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела убитого в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамала Хашогги.
По их информации, саудовские чиновники не разрешили турецким полицейским провести обыск в колодце, находящемся в саду Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Правоохранители на прошлой неделе уже проверили здание Консульства, а разрешения на проверку сада они не могут получить.
Саудовская Аравия до последнего отрицала факт смерти Хашогги, но потом признала, что он погиб в результате драки.
Напомним, что проверки Консульства и прилегающих территории продолжаются в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашогги.
- Английский, французский, нидерландский и американский министры отменили участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде из-за беспокойства относительно вероятного убийства журналиста, Президент США Дональд Трамп пообещал "очень жесткую" реакцию Вашингтона в случае подтверждения причастности Эр-Рияда.
- Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. В связи с убийством саудовского журналиста Хашогги арестованы 18 подозреваемых. В расследовании убийства Хашогги примет участие ЦРУ.
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