"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити": как выглядит турнирная таблица

24 октября, 2018, 08:30

В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" уступил английскому "Манчестер Сити" и ухудшил свое турнирное положение

Об этом сообщает Еспресо.TV.

23 октября в Харькове "Манчестер Сити" разгромил "Шахтер" со счетом 3:0. Голы забили Давид Сильва, Эмерик Ляпорт и Бернарду Силва.

После этого поражения, команда Паулу Фонсеки с 2 очками делит в группе F третье-четвертое места с немецким "Гоффенгаймом", у которого такое же количество баллов.

Лидирует "Манчестер Сити", который набрал 6 пунктов, второй - французский "Лион", у которого 5 очков.

В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут первые две команды из группы, команда, которая финиширует третьей продолжит выступления в Лиге Европы.