"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити": как выглядит турнирная таблица
Об этом сообщает Еспресо.TV.
23 октября в Харькове "Манчестер Сити" разгромил "Шахтер" со счетом 3:0. Голы забили Давид Сильва, Эмерик Ляпорт и Бернарду Силва.
После этого поражения, команда Паулу Фонсеки с 2 очками делит в группе F третье-четвертое места с немецким "Гоффенгаймом", у которого такое же количество баллов.
Лидирует "Манчестер Сити", который набрал 6 пунктов, второй - французский "Лион", у которого 5 очков.
В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут первые две команды из группы, команда, которая финиширует третьей продолжит выступления в Лиге Европы.
- Поражение от "Манчестер Сити" стало для "Шахтера" первым в нынешней Лиге чемпионов.
- "Шахтер" играл против "Манчестер Сити" без своего травмированного лидера - Тайсона.
-
Также команде Паулу Фонсеки, из-за повреждения, не помог другой лидер полузащиты - Марлос.
-
В стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтер" дома сыграл вничью с немецким "Гоффенгаймом" - 2:2.
-
Во втором туре ЛЧ "Шахтер" отобрал очки у французского "Лиона" - 2:2.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен