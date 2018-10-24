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Промоутер заявил, что украинец станет чемпионом и новой звездой бокса


фото: iSport.ua
Промоутер Сергея Деревянченко убежден, что украинец выиграет чемпионский бой Дэниела Джейкобса и станет новой звездой бокса

Об этом сообщает iSport.ua.

Лу Дибелла, промоутер Деревянченко, уверен, что украинец более мотивирован на победу в бою против Дэниэла Джейкобса.

"Если Сергей победит Дэнни, который является одним из самых больших имен в боксе, о нем все узнают. Это не будет шахматный матч. Это будет битва. Я считаю, что Сергей Деревянченко в субботу вечером станет звездой. И я думаю, что это его судьба надолго", - сказал Дибелла.

По словам промоутера, победа над Джейкобсом откроет Деревянченко путь к большим гонорарам.

"Дени говорил, что у него есть преимущество в опыте. Но у Сергея есть преимущество в его голоде к победам. Он на самом деле голодный, потому что у него есть семья, которую нужно кормить. Несмотря на нашу совместную тяжелую работу, он пока не заработал тех денег, которых заслуживает. И его единственный шанс хорошо заработать - победить Джейкобса ", - заявил Дибелла.

  • Бой за вакантный титул IBF в среднем весе между Сергеем Деревянченко и Дэниэлем Джейкобсом состоится 27 октября.
  • Ранее титул IBF отобрали у казахстанца Геннадия Головкина, который отказался его защищать в бою против Сергея Деревянченко, который владеет статусом официального претендента на звание чемпиона мира.
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