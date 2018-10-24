Пребывание украинцев в Беларуси является потенциально опасным, - Климкин

24 октября, 2018, 19:20

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным

Об этом дипломат сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, перевод которого опубликован Министерством иностранных дел в Facebook.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем ", - заявил Климкин.

По его словам, Россия пытается дестабилизировать регион Центральной и Восточной Европы.

"Считаю, что это наш общий украинско-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе", - добавил глава МИД.