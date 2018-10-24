Пребывание украинцев в Беларуси является потенциально опасным, - Климкин
Об этом дипломат сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, перевод которого опубликован Министерством иностранных дел в Facebook.
"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем ", - заявил Климкин.
По его словам, Россия пытается дестабилизировать регион Центральной и Восточной Европы.
"Считаю, что это наш общий украинско-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе", - добавил глава МИД.
- Напомним, что украинец Павел Гриб пропал на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- 25 октября 2017 в Минске был задержан собственный корреспондент "UA: Украинское радио" Павел Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. 23 мая 2018 стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы.
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