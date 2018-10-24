После урагана остров на Гавайях исчез под водой
Об этом пишет ScienceAlert.
Издание отмечает, что из-за изменения климата такие инциденты будут происходить все чаще. Фотографии "до и после", наданные FWS показывают, какое будущее может ожидать такие островки перед лицом изменения климата - с возрастающими морями и все более жаркой погодой.
Восточный, несмотря на свои небольшие размеры, входил в число наиболее крупных островов Северо-Западной части Гавайского архипелага. Длина острова составляла 1 км, ширина - 120 метров. Его использовали для выведения потомства тюленей-монахов, которые находятся на грани вымирания и редких видов вид зеленых черепах.
Ученые обнаружили пропажу острова, проанализировав спутниковые снимки архипелага до и после урагана. Сейчас они оценивают возможный ущерб от затопления острова для местной фауны. Согласно прогнозам, в будущем число таких случаев увеличится - виной всему станет глобальное изменение климата.
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