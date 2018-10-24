Порошенко подписал указ о праздновании Дня Достоинства и Свободы
24 октября, 2018, 12:40
В среду, 24 октября, президент Петр Порошенко подписал указ о чествовании гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции Достоинства
Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
Согласно указу, Кабмину поручено образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию Дня Достоинства и Свободы в связи с пятой годовщиной Революции достоинства.
"Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на надлежащее празднование Дня Достоинства и Свободы в Украине и за рубежом в 2018 году", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент поручил выполнить план мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы и обеспечить "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства" помещениями для хранения экспонатов и размещение экспозиций.
- 13 ноября 2014 года Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ, которым в Украине установлен праздник — День Достоинства и Свободы, который будет отмечаться ежегодно 21 ноября.
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