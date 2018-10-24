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Порошенко подписал указ о праздновании Дня Достоинства и Свободы


фото: president.gov.ua
В среду, 24 октября, президент Петр Порошенко подписал указ о чествовании гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции Достоинства

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Согласно указу, Кабмину поручено образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию Дня Достоинства и Свободы в связи с пятой годовщиной Революции достоинства.

"Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на надлежащее празднование Дня Достоинства и Свободы в Украине и за рубежом в 2018 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил выполнить план мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы и обеспечить "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства" помещениями для хранения экспонатов и размещение экспозиций.

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