Порошенко подписал указ о праздновании Дня Достоинства и Свободы

24 октября, 2018, 12:40

В среду, 24 октября, президент Петр Порошенко подписал указ о чествовании гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции Достоинства

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Согласно указу, Кабмину поручено образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию Дня Достоинства и Свободы в связи с пятой годовщиной Революции достоинства.

"Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на надлежащее празднование Дня Достоинства и Свободы в Украине и за рубежом в 2018 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил выполнить план мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы и обеспечить "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства" помещениями для хранения экспонатов и размещение экспозиций.