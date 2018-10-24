Подозрение экс-главе Высшего хозсуда и арест 110 объектов в центре Киева: ГПУ разоблачила преступную организацию судей
Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины.
Сообщается, что он вмешивался в деятельность судебных органов и в работу автоматизированной системы документооборота суда. Татькова обвиняют в создании преступной организации и вовлечении в нее отдельных руководителей и судей хозяйственных судов, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц.
В частности, его подозревают в неправомерной выгоде, незаконном обогащении, завладением государственным и иным имуществом, в том числе путем вынесения судьями неправосудных решений хозяйственных судов, а также легализации указанных доходов, полученных преступным путем и тому подобное.
"Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 368(получение взятки), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 5 ст. 27 (содействие совершению преступления), ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители обнаружили и арестовали 110 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения и паркоместа), расположенных в жилом комплексе "Новопечерские Липки" в центральном районе города Киева.
"Основываясь на собранных доказательствах, есть основания считать предметом легализации доходов, полученных преступным путем вышеуказанными членами преступной организации", - сообщили в ГПУ.
- Напомним, Виктор Татьков находился на должности председателя Высшего хозсуда Украины в 2010-2014 годах. 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности, поскольку он подпадал под действие закона о люстрации.
- 18 октября 2016 года ГПУ сообщила о подозрении экс-руководителю Высшего хозяйственного суда Украины Виктору Татькову и его заместителю Артуру Емельянову. Следствие имеет доказательства того, что эти лица в 2011-2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений.
- Татьков успел выехать из Украины, прежде чем ГПУ успела сообщить о подозрении.
- У семьи экс-главы Высшего хозсуда нашли с десяток элитных домов по всему миру.
- Татьяков попросил политического убежища в Австрии.
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