Подозрение экс-главе Высшего хозсуда и арест 110 объектов в центре Киева: ГПУ разоблачила преступную организацию судей

24 октября, 2018, 16:23

Экс-главе Высшего хозсуда Украины Виктору Татькову сообщили о подозрении в создании преступной организации

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины.

Сообщается, что он вмешивался в деятельность судебных органов и в работу автоматизированной системы документооборота суда. Татькова обвиняют в создании преступной организации и вовлечении в нее отдельных руководителей и судей хозяйственных судов, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц.

В частности, его подозревают в неправомерной выгоде, незаконном обогащении, завладением государственным и иным имуществом, в том числе путем вынесения судьями неправосудных решений хозяйственных судов, а также легализации указанных доходов, полученных преступным путем и тому подобное.

"Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 368(получение взятки), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 5 ст. 27 (содействие совершению преступления), ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили и арестовали 110 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения и паркоместа), расположенных в жилом комплексе "Новопечерские Липки" в центральном районе города Киева.

"Основываясь на собранных доказательствах, есть основания считать предметом легализации доходов, полученных преступным путем вышеуказанными членами преступной организации", - сообщили в ГПУ.