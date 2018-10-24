 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Папа Римский одобрил католический аналог игры про покемонов

Папа Римский Франциск одобрил католический аналог игры "Покемон Го" — Follow Jesus Christ Go, в которой нужно искать и ловить библейских персонажей

Игру Follow Jesus Christ Go! разработала католическая организация Fundacion Ramon Pane. Игра является аналогом популярной игры "Покемон Го", информирует Crux.

В Follow JC Go! присутствует элемент дополненной реальности — события в игре имеют привязку к объектам в реальном мире. При наведении камеры на объект в реальном мире, игроки будут видеть библейских персонажей: Иисуса, Моисея и других пророков и святых.

Игроки должны передвигаться по городу, ориентируясь по карте, а игра будет отслеживать местоположение пользователя благодаря GPS. Цель игры — собрать собственную "Евангельскую команду" (eTeam).

Разработчики воплотили в Follow JC Go мультиплеер с групповыми задачами. Также игроки могут общаться и организовывать встречи в реале. Игра также предлагает прерваться на молитву каждый раз, когда пользователь проходит мимо церкви.

Приложение доступно для загрузки на iOS и Android. Впрочем, сейчас оно доступно только на испанском языке, но разработчики обещают добавить поддержку другими языками.

Игру также продемонстрировали Папе Римскому Франциску, который одобрил ее как средство христианизации молодых людей и благословил ее.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать