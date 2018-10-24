Папа Римский одобрил католический аналог игры про покемонов

24 октября, 2018, 23:26

Папа Римский Франциск одобрил католический аналог игры "Покемон Го" — Follow Jesus Christ Go, в которой нужно искать и ловить библейских персонажей

Игру Follow Jesus Christ Go! разработала католическая организация Fundacion Ramon Pane. Игра является аналогом популярной игры "Покемон Го", информирует Crux.

В Follow JC Go! присутствует элемент дополненной реальности — события в игре имеют привязку к объектам в реальном мире. При наведении камеры на объект в реальном мире, игроки будут видеть библейских персонажей: Иисуса, Моисея и других пророков и святых.

Игроки должны передвигаться по городу, ориентируясь по карте, а игра будет отслеживать местоположение пользователя благодаря GPS. Цель игры — собрать собственную "Евангельскую команду" (eTeam).

Разработчики воплотили в Follow JC Go мультиплеер с групповыми задачами. Также игроки могут общаться и организовывать встречи в реале. Игра также предлагает прерваться на молитву каждый раз, когда пользователь проходит мимо церкви.

Приложение доступно для загрузки на iOS и Android. Впрочем, сейчас оно доступно только на испанском языке, но разработчики обещают добавить поддержку другими языками.

Игру также продемонстрировали Папе Римскому Франциску, который одобрил ее как средство христианизации молодых людей и благословил ее.