Папа Римский одобрил католический аналог игры про покемонов
Игру Follow Jesus Christ Go! разработала католическая организация Fundacion Ramon Pane. Игра является аналогом популярной игры "Покемон Го", информирует Crux.
В Follow JC Go! присутствует элемент дополненной реальности — события в игре имеют привязку к объектам в реальном мире. При наведении камеры на объект в реальном мире, игроки будут видеть библейских персонажей: Иисуса, Моисея и других пророков и святых.
Игроки должны передвигаться по городу, ориентируясь по карте, а игра будет отслеживать местоположение пользователя благодаря GPS. Цель игры — собрать собственную "Евангельскую команду" (eTeam).
Разработчики воплотили в Follow JC Go мультиплеер с групповыми задачами. Также игроки могут общаться и организовывать встречи в реале. Игра также предлагает прерваться на молитву каждый раз, когда пользователь проходит мимо церкви.
Приложение доступно для загрузки на iOS и Android. Впрочем, сейчас оно доступно только на испанском языке, но разработчики обещают добавить поддержку другими языками.
Игру также продемонстрировали Папе Римскому Франциску, который одобрил ее как средство христианизации молодых людей и благословил ее.
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