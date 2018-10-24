Оккупанты 9 раз обстреляли Объединенные силы, один украинский военный погиб

24 октября, 2018, 07:33

В течение суток 23 октября российские наемники на Донбассе 9 раз обстреливали позиции украинской армии из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.



Террористы прицельно били по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутове. Украинские военные принимали меры в ответ для подавления вражеского огня.

Опорные пункты украинских войск вблизи Авдеевки боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе Павлополя и Водяного оккупанты обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия.

Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет.

По данным разведки, в течение суток россияне потеряли одного боевика погибшим, еще четырех - ранеными.

От начала суток 24 октября оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил на донецком направлении в районе населенного пункта Тарамчук из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих объединенных сил в результате обстрела не было.