 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупанты 9 раз обстреляли Объединенные силы, один украинский военный погиб

В течение суток 23 октября российские наемники на Донбассе 9 раз обстреливали позиции украинской армии из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

 
Террористы прицельно били по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутове. Украинские военные принимали меры в ответ для подавления вражеского огня.

Опорные пункты украинских войск вблизи Авдеевки боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе Павлополя и Водяного оккупанты обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия.

Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет.

По данным разведки, в течение суток россияне потеряли одного боевика погибшим, еще четырех - ранеными.

От начала суток 24 октября оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил на донецком направлении в районе населенного пункта Тарамчук из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих объединенных сил в результате обстрела не было.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2018 среда

23 октября, 2018 вторник

больше новостей

24 октября, 2018 среда

23 октября, 2018 вторник

22 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать