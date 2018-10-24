Оккупанты 9 раз обстреляли Объединенные силы, один украинский военный погиб
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Террористы прицельно били по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутове. Украинские военные принимали меры в ответ для подавления вражеского огня.
Опорные пункты украинских войск вблизи Авдеевки боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе Павлополя и Водяного оккупанты обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия.
Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет.
По данным разведки, в течение суток россияне потеряли одного боевика погибшим, еще четырех - ранеными.
От начала суток 24 октября оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил на донецком направлении в районе населенного пункта Тарамчук из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих объединенных сил в результате обстрела не было.
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