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Нидерланды соединят четыре города квантовым интернетом


фото: dexlabanalytics
Ученые из института QuTech в Нидерландах работают над технологией передачи трафика с применением принципов квантовой механики: она нужна для более надежной передачи данных и защиты от хакеров

Об этом пишет MIT Technology Review.

Подобная система уже существует в Китае: сеть квантовой связи соединяет Пекин и Шанхай, а пользователи сети - банки, которые передают по ней конфиденциальную информацию.

В Нидерландах сетью будут до 2020 года соединены Делфт, Амстердам, Гаага и Лейден. Другие подробности проекта, в том числе его бюджет, пока не раскрываются.

Справка:

Квантовая сеть - коммуникационная сеть, защищающая данные, которые передаются с использованием фундаментальных законов квантовой механики. В квантовых сетях, использующих в качестве среды передачи оптоволокно или свободное пространство, важную роль играет передача чистых квантовых состояний в виде фотонов на большие расстояния.

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