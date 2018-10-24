Нидерланды соединят четыре города квантовым интернетом
Об этом пишет MIT Technology Review.
Подобная система уже существует в Китае: сеть квантовой связи соединяет Пекин и Шанхай, а пользователи сети - банки, которые передают по ней конфиденциальную информацию.
В Нидерландах сетью будут до 2020 года соединены Делфт, Амстердам, Гаага и Лейден. Другие подробности проекта, в том числе его бюджет, пока не раскрываются.
Справка:
Квантовая сеть - коммуникационная сеть, защищающая данные, которые передаются с использованием фундаментальных законов квантовой механики. В квантовых сетях, использующих в качестве среды передачи оптоволокно или свободное пространство, важную роль играет передача чистых квантовых состояний в виде фотонов на большие расстояния.
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