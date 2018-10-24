Наноспутники NASA впервые сфотографировали Марс
Об этом говорится в сообщении космического агентства.
Миссия NASA MarCO была разработана, чтобы выяснить, может ли аппарат размером с портфель пережить путешествие в глубокий космос. Спутники запустили в мае 2018 года на ракете Atlas V, которая также отправила к Красной планете исследовательскую станцию InSight.
Основная задача наноспутников - выступать посредниками между станцией и Землей, передавая научные данные. Это изображение было сделано с расстояния около 8 миллионов миль (12,8 миллиона километров) от Марса.
CubeSats должны преодолеть еще примерно 53 миллиона миль (85 миллионов километров). Они уже преодолели 248 миллионов миль (399 миллионов километров).
"У нас ушло примерно шесть месяцев на то, чтобы добраться до Марса. Эта фаза миссии всегда была довольно сложной для марсианских зондов, и поэтому даже маленькие успехи становятся для нас триумфом. Поэтому то, что мы наконец увидели Марс, стало большой победой для нас", - говорится в сообщении.
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