На Сумщине авто руководителя охранной фирмы изрешетили пулями, мужчина госпитализирован

24 октября, 2018, 08:34

Во вторник, 23 октября, в селе Герасимовка Роменского района Сумской области неизвестный расстрелял автомобиль начальника засадной Восточной группы филиала ООО "Секюрайти"

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Инцидент произошел около 18.30 вблизи частного дома по ул. Мира.

"В то время, когда начальник засадной группы Восточного филиала ООО "Секюрайти" сидел в автомобиле Ford, ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Только на транспортном средстве насчитано 18 пулевых отверстий. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 15 / п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что деятельность потерпевшего связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

В то же время блогер Александр Тахтай сообщил в Facebook, что раненый - ​​начальник охранной структуры Денис Титаренко.

"Два часа назад, в с. Герасимовка Роменского района Сумской обл. Расстрелян автомобиль начальника нефтезащиты Дениса Титаренко. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Роменский райотдел полиции все в сборе, на месте. Ждут приезда начальника ГУ ЧП в Сумской области Н. Лушпиенко ", - написал Тахтай.