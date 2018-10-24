На Сумщине авто руководителя охранной фирмы изрешетили пулями, мужчина госпитализирован
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Инцидент произошел около 18.30 вблизи частного дома по ул. Мира.
"В то время, когда начальник засадной группы Восточного филиала ООО "Секюрайти" сидел в автомобиле Ford, ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Только на транспортном средстве насчитано 18 пулевых отверстий. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 15 / п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В прокуратуре отметили, что деятельность потерпевшего связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.
В то же время блогер Александр Тахтай сообщил в Facebook, что раненый - начальник охранной структуры Денис Титаренко.
"Два часа назад, в с. Герасимовка Роменского района Сумской обл. Расстрелян автомобиль начальника нефтезащиты Дениса Титаренко. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Роменский райотдел полиции все в сборе, на месте. Ждут приезда начальника ГУ ЧП в Сумской области Н. Лушпиенко ", - написал Тахтай.
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