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На почте вблизи Вашингтона нашли еще одну взрывчатку

Правоохранители в США проводят операцию по обезвреживанию подозрительного взрывного устройства, которое обнаружили в почтовом отделении в городке Кэпитал Хайтс, граничащем с американской столицей Вашингтоном

Об этом сообщает CNN.

Два источника в правоохранительных органах сообщили о подозрительном пакете, который был перехвачен в отделе проверки почтовых отправлений в городке Кэпитал Хайтс (штат Мэриленд).

При этом также сообщается, что на место прибыло специальное подразделение полиции по разминированию.

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