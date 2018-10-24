На почте вблизи Вашингтона нашли еще одну взрывчатку

24 октября, 2018, 22:47

Правоохранители в США проводят операцию по обезвреживанию подозрительного взрывного устройства, которое обнаружили в почтовом отделении в городке Кэпитал Хайтс, граничащем с американской столицей Вашингтоном

Об этом сообщает CNN.

Два источника в правоохранительных органах сообщили о подозрительном пакете, который был перехвачен в отделе проверки почтовых отправлений в городке Кэпитал Хайтс (штат Мэриленд).

При этом также сообщается, что на место прибыло специальное подразделение полиции по разминированию.