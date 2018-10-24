На почте вблизи Вашингтона нашли еще одну взрывчатку
24 октября, 2018, 22:47
Правоохранители в США проводят операцию по обезвреживанию подозрительного взрывного устройства, которое обнаружили в почтовом отделении в городке Кэпитал Хайтс, граничащем с американской столицей Вашингтоном
Об этом сообщает CNN.
Два источника в правоохранительных органах сообщили о подозрительном пакете, который был перехвачен в отделе проверки почтовых отправлений в городке Кэпитал Хайтс (штат Мэриленд).
При этом также сообщается, что на место прибыло специальное подразделение полиции по разминированию.
- В понедельник, 22 октября, аналогичную взрывчатку нашли в доме миллиардера-филантропа Джорджа Сороса.
- В среду, 24 октября, бомбы были обнаружены в почте, поступившей в доме четы Клинтон, а также - в офис Барака Обамы.
- Позже в редакцию CNN в Нью-Йорке неизвестные прислали по почте взрывное устройство.
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