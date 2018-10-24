На Харьковщине взорвался боеприпас, есть погибший
24 октября, 2018, 10:46
23 октября в городе Мерефа Харьковской области на территории частного дома из-за взрыва боеприпаса погиб 38-летний мужчина
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.
"Произошел взрыв осколочного снаряда, в результате которого погиб хозяин домовладения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осколки повредили забор и окна дома. Соседи видели, как владелец квартиры ходил с металлоискателем.
Сотрудники полиции изъяли и направили фрагменты из металла на исследования и устанавливают все обстоятельства происшествия.
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