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На Харьковщине взорвался боеприпас, есть погибший

23 октября в городе Мерефа Харьковской области на территории частного дома из-за взрыва боеприпаса погиб 38-летний мужчина

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"Произошел взрыв осколочного снаряда, в результате которого погиб хозяин домовладения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осколки повредили забор и окна дома. Соседи видели, как владелец квартиры ходил с металлоискателем.

Сотрудники полиции изъяли и направили фрагменты из металла на исследования и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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