На Харьковщине взорвался боеприпас, есть погибший

24 октября, 2018, 10:46

23 октября в городе Мерефа Харьковской области на территории частного дома из-за взрыва боеприпаса погиб 38-летний мужчина

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"Произошел взрыв осколочного снаряда, в результате которого погиб хозяин домовладения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осколки повредили забор и окна дома. Соседи видели, как владелец квартиры ходил с металлоискателем.

Сотрудники полиции изъяли и направили фрагменты из металла на исследования и устанавливают все обстоятельства происшествия.