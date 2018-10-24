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На Донетчине мошенники звонили предпринимателям от имени спасателей

Неизвестные люди звонили в местные частные предприятия от имени начальника управления ГСЧС в Донецкой области Алексея Мигрина

Об этом информирует пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Отмечается, что люди от его имени просили перечислить средства на платежную карточку Ощадбанка, для решения вопроса об отмене плановых проверок противопожарного состояния объектов в 2019 году.

В ГСЧС заявили, что это звонили мошенники и попросили не реагировать на такие звонки. Спасатели также просят предпринимателей сообщать о таких случаях по телефону доверия.

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