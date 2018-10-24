На Донбассе кремлевские наемники обстреляли из минометов Объединенные силы, есть раненый
Об этом сообщил штаб ООС в своей вечерней сводке в Facebook.
При этом, как отмечается, зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
В частности, позиции украинских войск вблизи Гнутова российские боевики обстреляли из минометов 82-го калибра, а у Новолуганська, Каменки, Катериновки и Тарамчука - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Не оставляет враг в покое воинов ООС в районе хутора Свободного. Дважды за сегодняшний день шли боевые действия вокруг этого небольшого населенного пункта. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил достойно отвечали. В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение", - сообщили в пресс-центре Объединенных сил.
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