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На Донбассе кремлевские наемники обстреляли из минометов Объединенные силы, есть раненый

На Донбассе в течение среды, 24 октября, российско-оккупационные войска по меньшей мере 7 раз обстреливали позиции Объединенных сил с минометов и гранатометов, ранен один украинский военный

Об этом сообщил штаб ООС в своей вечерней сводке в Facebook.

При этом, как отмечается, зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В частности, позиции украинских войск вблизи Гнутова российские боевики обстреляли из минометов 82-го калибра, а у Новолуганська, Каменки, Катериновки и Тарамчука - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Не оставляет враг в покое воинов ООС в районе хутора Свободного. Дважды за сегодняшний день шли боевые действия вокруг этого небольшого населенного пункта. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил достойно отвечали. В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение", - сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

 

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