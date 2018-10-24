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Лига чемпионов: ПСЖ принимает "Наполи", расписание остальных матчей и трансляций среды


фото: uefa.com
Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов ПСЖ принимает "Наполи", а "Шальке" Евгения Коноплянки играет с "Галатасараем"

Лига чемпионов. Групповой раунд. 3-й тур

24 октября

19:55 - "Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франция), "Футбол 1"

19:55 - ПСВ (Голландия) - "Тоттенхэм" (Англия), "Футбол 2"

22:00 - "Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия)

22:00 - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Атлетико" (Испания)

22:00 - "Галатасарай" (Турция) - "Шальке" (Германия)

22:00 - "Ливерпуль" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия)

22:00 - "Локомотив" (Россия) - "Порту" (Португалия)

22:00 - ПСЖ (Франция) - "Наполи" (Италия), "Футбол 1"

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