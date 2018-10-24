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Ломаченко рассказал о смене весовой категории


фото: BoxingScene
Украинский боксер Василий Ломаченко признался, что чувствует дискомфорт в нынешней весовой категории

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Ломаченко, в легком весе (до 61,2 кг, или 135 фунтов) во время боя против венесуэльца Хорхе Линареса, он чувствовал, что соперник превосходит его в габаритах.

"Я уверен, что пока останусь в 135 фунтах и ​​сосредоточусь на боях в этой категории. Когда я дрался с Линаресом, то чувствовал, что он больше меня. Поэтому я думаю, что 135 фунтов не является моей идеальной весовой категории прямо сейчас. Через один-два года это будет мой идеальный вес, но не сейчас ", - заявил Ломаченко.

Василий Ломаченко стал чемпионом мира среди профессионалов в трех весовых категориях - полулегком (до 57,2 кг), втором полулегком (до 59 кг) и легкой. Украинец был вынужден подниматься в весе, из-за нежелания чемпионов по другим версиям встречаться с ним.

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