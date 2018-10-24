Климкин заявил о еженедельных кибератаках на МИД
Об этом он сказал, выступая на Варшавском форуме по безопасности в среду ,передает "Интерфакс-Украина".
"Только в нашем министерстве у нас как минимум одна кибератака в неделю", - рассказал Климкин.
Глава МИД отметил, что требует от профильных структур и ведомств и Украины, и других государств Европы, пребывания в постоянной готовности к кибератакам.
"Представьте, что будет, если за пять дней до выборов в городе исчезнет свет. Это большая проблема", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов поручил перевести в усиленный режим кибербезопасности Единой информационно-аналитической системы "Выборы" во время проведения очередных выборов президента и народных депутатов в 2019 году.
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