Климкин заявил о еженедельных кибератаках на МИД

24 октября, 2018, 14:08

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что подконтрольное ему ведомство еженедельно подвергается минимум одной кибератаке

Об этом он сказал, выступая на Варшавском форуме по безопасности в среду ,передает "Интерфакс-Украина".

"Только в нашем министерстве у нас как минимум одна кибератака в неделю", - рассказал Климкин.

Глава МИД отметил, что требует от профильных структур и ведомств и Украины, и других государств Европы, пребывания в постоянной готовности к кибератакам.

"Представьте, что будет, если за пять дней до выборов в городе исчезнет свет. Это большая проблема", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов поручил перевести в усиленный режим кибербезопасности Единой информационно-аналитической системы "Выборы" во время проведения очередных выборов президента и народных депутатов в 2019 году.