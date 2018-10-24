Кабмин согласовал увольнение четырех глав ОГА
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, информирует Liga.net.
"Сегодня Кабмин согласовал увольнение четырех губернаторов", - сказал он.
По словам Жданова, правительство согласовало проекты указов президента об увольнении главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, главу Киевской ОГА Александра Горгана, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также главы Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.
Кроме того, Кабмин согласовал назначение на должность губернатора Киевской области Александра Терещука, который работает на данный момент первым заместителем одесского губернатора, а до этого возглавлял столичное отделение милиции.
Также правительство одобрило проект указа о назначении Александра Вельбивца губернатором Черкасской области. Сейчас он занимает должность председателя Черкасского областного совета.
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