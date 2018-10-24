 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кабмин согласовал увольнение четырех глав ОГА

Кабинет министров на заседании в среду, 24 октября, согласовал увольнение председателей Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, информирует Liga.net.

"Сегодня Кабмин согласовал увольнение четырех губернаторов", - сказал он.

По словам Жданова, правительство согласовало проекты указов президента об увольнении главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, главу Киевской ОГА Александра Горгана, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также главы Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение на должность губернатора Киевской области Александра Терещука, который работает на данный момент первым заместителем одесского губернатора, а до этого возглавлял столичное отделение милиции.

Также правительство одобрило проект указа о назначении Александра Вельбивца губернатором Черкасской области. Сейчас он занимает должность председателя Черкасского областного совета.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2018 среда

больше новостей

24 октября, 2018 среда

23 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать