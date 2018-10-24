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Гройсман заявил, что новых подорожаний газа в текущем отопительном сезоне не будет

По его словам, после роста цен на газ для населения с 1 ноября, тарифы больше расти не будут

Об этом шла речь на заседании правительства в эфире Espreso T.

Но, в рамках сотрудничества с МВФ, правительству до конца 2019 года придется еще минимум дважды повышать тарифы на газ. Вероятно, это будет апрель и октябрь следующего года.

  • Напомним, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.
  • Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается следующего марта.
  • Гройсман объяснил, что было бы, если бы правительство не повысило цену газа для населения.
  • Минсоцполитики разработало 7 изменений для упрощения получения субсидий
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