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Филарет заявил, что планирует возглавить Украинскую поместную церковь

Предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Святейший Патриарх Филарет готов возглавить Украинскую Поместную Православную церковь, если ему это доверит Архиерейский собор

Об этом Святейший Патриарх заявил во время интервью в эфире "Украинского радио".

При этом Филарет отметил, что не может сказать кто мог бы быть ему конкурентом на выборах главы Поместной Церкви. Но и поступаться собственными амбициями также не готов.

"Нет! Но не потому, что я считаю себя таким. А потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И поэтому ради того, чтобы сохранить Украинскую православную церковь и довести до завершения я должен работать до конца... Если мне Архиерейский собор доверит. Если не доверит, то я с себя ответственность снимаю", - сказал Филарет.

Он также рассказал, по каким критериям должен быть избран глава Украинской автокефальной церкви.

"Пока что Вселенский патриарх хочет, чтобы украинскую церковь возглавлял архиепископ - митрополит, не патриарх. Но наша церковь уже приняла решение, что для внешнего употребления предстоятель УПЦ будет иметь расширенный титул. То есть будет и расширенный титул, и сокращенный. Расширенный это - архиепископ и митрополит киевский и Всея Руси Украины. А узкий будет для нашего внутреннего употребления - Патриарх Киевский и Всея Руси Украины", - сообщил Патриарх.

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