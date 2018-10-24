Филарет заявил, что планирует возглавить Украинскую поместную церковь

24 октября, 2018, 22:59

Предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Святейший Патриарх Филарет готов возглавить Украинскую Поместную Православную церковь, если ему это доверит Архиерейский собор

Об этом Святейший Патриарх заявил во время интервью в эфире "Украинского радио".

При этом Филарет отметил, что не может сказать кто мог бы быть ему конкурентом на выборах главы Поместной Церкви. Но и поступаться собственными амбициями также не готов.

"Нет! Но не потому, что я считаю себя таким. А потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И поэтому ради того, чтобы сохранить Украинскую православную церковь и довести до завершения я должен работать до конца... Если мне Архиерейский собор доверит. Если не доверит, то я с себя ответственность снимаю", - сказал Филарет.

Он также рассказал, по каким критериям должен быть избран глава Украинской автокефальной церкви.

"Пока что Вселенский патриарх хочет, чтобы украинскую церковь возглавлял архиепископ - митрополит, не патриарх. Но наша церковь уже приняла решение, что для внешнего употребления предстоятель УПЦ будет иметь расширенный титул. То есть будет и расширенный титул, и сокращенный. Расширенный это - архиепископ и митрополит киевский и Всея Руси Украины. А узкий будет для нашего внутреннего употребления - Патриарх Киевский и Всея Руси Украины", - сообщил Патриарх.