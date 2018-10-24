Филарет заявил, что планирует возглавить Украинскую поместную церковь
Об этом Святейший Патриарх заявил во время интервью в эфире "Украинского радио".
При этом Филарет отметил, что не может сказать кто мог бы быть ему конкурентом на выборах главы Поместной Церкви. Но и поступаться собственными амбициями также не готов.
"Нет! Но не потому, что я считаю себя таким. А потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И поэтому ради того, чтобы сохранить Украинскую православную церковь и довести до завершения я должен работать до конца... Если мне Архиерейский собор доверит. Если не доверит, то я с себя ответственность снимаю", - сказал Филарет.
Он также рассказал, по каким критериям должен быть избран глава Украинской автокефальной церкви.
"Пока что Вселенский патриарх хочет, чтобы украинскую церковь возглавлял архиепископ - митрополит, не патриарх. Но наша церковь уже приняла решение, что для внешнего употребления предстоятель УПЦ будет иметь расширенный титул. То есть будет и расширенный титул, и сокращенный. Расширенный это - архиепископ и митрополит киевский и Всея Руси Украины. А узкий будет для нашего внутреннего употребления - Патриарх Киевский и Всея Руси Украины", - сообщил Патриарх.
- Ранее Филарет заявил, что УАПЦ и МП должны готовиться к Объединительному Собору, на котором изберут главу Поместной церкви.
- А Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) изменил правила титулование предстоятеля УПЦ КП, утвердив полное и сокращенные формы титула.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольского патриарха относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласиеи на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
- 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.
- Также синод Вселенского патриархата удовлетворил апелляции патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария относительно снятия с них анафемы.
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