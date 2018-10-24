ЕС предоставил Украине почти 10 млрд евро помощи за последние 4 года, - представитель ЕС в Украине

24 октября, 2018, 16:32

В общую сумму входят займы и безвозмездная помощь

Об этом сообщает глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает РБК-Украина.

"Европейский Союз за последние четыре года предоставил Украине около 10 млрд евро помощи",- говорится в сообщении.

За последние 4 года ЕС выделил Украине в качестве безвозмездной помощи 200 млн евро в форме грантов и 70 млн евро в виде гуманитарной помощи. В виде займов - 4,4 млрд евро.

"В дополнение к этому Европейский инвестиционный банк, который является одним из финансовых институтов ЕС, мобилизовал так же 3 млрд евро в виде займов", - добавил посол.