ДТП Зайцевой и Дронова: суд назначил дополнительные экспертизы
Судья частично удовлетворил ходатайство защитников подозреваемого Дронова о назначении дополнительных экспертиз, информирует УНИАН.
Адвокаты требовали проверить 25 пунктов комплексной экспертизы, однако председательствующий судья Виктор Попрас удовлетворил только три: первый - установить, возможно ли графически обозначить стоп-линию, второй - где именно, согласно правилам дорожного движения, должна была остановиться машина Дронова, третий - возможно ли установить границы перекрестка.
В своем постановлении судья отметил, что экспертизы должны быть проведены экспертами Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз до 2 ноября. Защитник Дронова, в свою очередь, потребовал провести экспертизы в Одессе, ведь, по его словам, в Харькове эксперты не будут отрицать те экспертизы, которые сами и делали. Однако в этом суд ему отказал.
Во время заседания подозреваемой Зайцевой опять стало плохо, в суд вызвали карету скорой помощи. По словам защитника Зайцевой Евгения Мельниченко, никто таким образом не пытается затянуть процесс, ведь такое состояние здоровья - последствия аварии, в которую Зайцева попала десять лет назад. Следующее заседание суда назначено на 7 ноября.
- Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Зайцеву протяжении 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Позже появилось видео, как Lexus въезжает в толпу.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя.
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП. Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась Зайцева. В деле Зайцевой пропал один из ключевых свидетелей.
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