ДТП Зайцевой и Дронова: суд назначил дополнительные экспертизы

24 октября, 2018, 21:00

Киевский райсуд Харькова назначил дополнительные экспертизы по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии на ул. Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова

Судья частично удовлетворил ходатайство защитников подозреваемого Дронова о назначении дополнительных экспертиз, информирует УНИАН.

Адвокаты требовали проверить 25 пунктов комплексной экспертизы, однако председательствующий судья Виктор Попрас удовлетворил только три: первый - установить, возможно ли графически обозначить стоп-линию, второй - где именно, согласно правилам дорожного движения, должна была остановиться машина Дронова, третий - возможно ли установить границы перекрестка.

В своем постановлении судья отметил, что экспертизы должны быть проведены экспертами Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз до 2 ноября. Защитник Дронова, в свою очередь, потребовал провести экспертизы в Одессе, ведь, по его словам, в Харькове эксперты не будут отрицать те экспертизы, которые сами и делали. Однако в этом суд ему отказал.

Во время заседания подозреваемой Зайцевой опять стало плохо, в суд вызвали карету скорой помощи. По словам защитника Зайцевой Евгения Мельниченко, никто таким образом не пытается затянуть процесс, ведь такое состояние здоровья - последствия аварии, в которую Зайцева попала десять лет назад. Следующее заседание суда назначено на 7 ноября.