Дожди, похолодание, сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
24 октября, 2018, 11:34
В четверг, 25 октября, погода будет облачной, влажной и с сильным ветром, впрочем с пятницы, 26 октября, должно потеплеть
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
В четверг, 25 октября, циклон удержит свои позиции, поэтому на протяжении дня погода будет дождливой с порывистым до сильного ветром, а температура воздуха будет в пределах +6...+9°C. Но на выходных в Украине ожидается потепление.
"Тенденция идет к улучшению. Температура воздуха с пятницы в Украине начнет повышаться. И на протяжении субботы и воскресенья в Украине будет наблюдаться даже +20°C", - сказала госпожа Диденко.
В Киеве погода остается влажной, облачной с периодическим дождем и сильным ветром.
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