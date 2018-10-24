Дожди, похолодание, сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

24 октября, 2018, 11:34

В четверг, 25 октября, погода будет облачной, влажной и с сильным ветром, впрочем с пятницы, 26 октября, должно потеплеть

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

В четверг, 25 октября, циклон удержит свои позиции, поэтому на протяжении дня погода будет дождливой с порывистым до сильного ветром, а температура воздуха будет в пределах +6...+9°C. Но на выходных в Украине ожидается потепление.

"Тенденция идет к улучшению. Температура воздуха с пятницы в Украине начнет повышаться. И на протяжении субботы и воскресенья в Украине будет наблюдаться даже +20°C", - сказала госпожа Диденко.

В Киеве погода остается влажной, облачной с периодическим дождем и сильным ветром.