 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Библиотека КПИ проводит голосование за лучшую книгу премии "Еспресо. Вибір читачів"

Библиотека Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского проводит голосование за лучшую книгу премии "Еспресо. Вибір читачів"

К книжному конкурсу библиотека присоединяется уже второй год подряд.

"В этом году, как и в прошлом, телеканал "Еспресо" проводит конкурс на лучшую книжку года "Вибір читачів" и у нас снова представлены номинанты на премию", - говорит библиотекарь Евгения Брыизницкая.

Читателям предлагаем выбрать лучшую книгу из тройки финалистов номинации "Литература для взрослых". Голосование происходит среди книг "Інтернат" Сергея Жадана, "Коханці юстиції" Юрия Андруховича и "Третя кабінка - Лос-Анджелес" Елены Захарченко.

В библиотеке к книжным конкурсам относятся положительно, ведь они развивают как читателей, так и библиотеки.

"Мы хотим популяризировать чтение среди наших пользователей. Таким образом, мы пополняем свой фонд новой современной украинской литературой, художественными книгами и, конечно, предоставляем шанс нашим пользователям самим выбрать лучшую книгу года", - объясняет сотрудник отдела перспективного развития Евгения Зуева.

Евгения рассказывает, что библиотека постоянно совершенствует свою работу с посетителями. Так, недавно стал доступным новый сервис "Что почитать". Если читатель не может определиться с жанром или автором, то на помощь придут библиотекари, которые учтут вкусы читателя, грамотно подберут литературу и предложат книги к прочтению, отправив список на электронную почту.

Голосование за лучшую книгу "Еспресо. Вибір читачів" в библиотеке продлится до конца октября.

null

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2018 среда

больше новостей

24 октября, 2018 среда

23 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать