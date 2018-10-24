Библиотека КПИ проводит голосование за лучшую книгу премии "Еспресо. Вибір читачів"

К книжному конкурсу библиотека присоединяется уже второй год подряд.

"В этом году, как и в прошлом, телеканал "Еспресо" проводит конкурс на лучшую книжку года "Вибір читачів" и у нас снова представлены номинанты на премию", - говорит библиотекарь Евгения Брыизницкая.

Читателям предлагаем выбрать лучшую книгу из тройки финалистов номинации "Литература для взрослых". Голосование происходит среди книг "Інтернат" Сергея Жадана, "Коханці юстиції" Юрия Андруховича и "Третя кабінка - Лос-Анджелес" Елены Захарченко.

В библиотеке к книжным конкурсам относятся положительно, ведь они развивают как читателей, так и библиотеки.

"Мы хотим популяризировать чтение среди наших пользователей. Таким образом, мы пополняем свой фонд новой современной украинской литературой, художественными книгами и, конечно, предоставляем шанс нашим пользователям самим выбрать лучшую книгу года", - объясняет сотрудник отдела перспективного развития Евгения Зуева.

Евгения рассказывает, что библиотека постоянно совершенствует свою работу с посетителями. Так, недавно стал доступным новый сервис "Что почитать". Если читатель не может определиться с жанром или автором, то на помощь придут библиотекари, которые учтут вкусы читателя, грамотно подберут литературу и предложат книги к прочтению, отправив список на электронную почту.

Голосование за лучшую книгу "Еспресо. Вибір читачів" в библиотеке продлится до конца октября.