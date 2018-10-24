Брэд Питт будет продюсировать фильм украинского режиссера

24 октября, 2018, 14:01

Голливудский актер Брэд Питт и американский кинорежиссер Даррен Аронофски будет продюсировать ленту украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого "Тигр"

Об этом пишет Variety.

Мирослав Слабошпицкий будет снимать ленту по книге канадского журналиста Джона Вейлланта. Продюсером ленты станут компании режиссера Даррена Аронофски Protozoa и актера Брэда Питта.

Focus Features приобрел права на экранизацию книги в 2010 году. Сначала режиссером должен был быть Даррен Аронофски. Брэд Питт должен же сыграть главную роль. Но впоследствии Аронофски и Питт решили стать продюсерами. Режиссировать ленту будет украинец.

События происходят на Сибирской равнине. Люди ворвались в среду обитания амурских тигров. Один из них агрессивно реагирует на гостей. Люди же открывают на него охоту.