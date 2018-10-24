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Большинство украинцев заявили о негативном влиянии России, - опрос


фото: REUTERS
Большинство украинцев, а именно 75%, считает влияние Российской Федерации на свою страну отрицательным и лишь 8% людей считают его полезным

Такие данные по результатам соцопроса населения обнародовал в среду, 24 октября, фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Преимущество неудовлетворенности российским влиянием имеет место во всех регионах нашей страны, но большее единодушие относительно этого демонстрировали жители Запада (93% которых выбрали негативные оценки) и Центра (79% негативных оценок), тогда как на Востоке и Юге негативное видение продемонстрировали 56% и 58% соответственно", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, влияние на Украину Евросоюза большинство опрошенных, а именно 55%, определили как положительное; негативным воздействие считают 29%.

"Наиболее позитивно оценивают влияние ЕС в Западном (78% положительных оценок) и Центральном (51% положительных оценок) регионах. Зато на Востоке соотношение положительных и отрицательных оценок является примерно одинаковым (42% и 41%), тогда как на Юге имеет место преобладание негативного видения (48% против 30% положительных оценок)", - отметили в фонде.

Положительная оценка влияния на Украину со стороны США также преобладает над отрицательной (44% против 36%). Что касается региональных различий, то они также соответствующие: позитивные оценки влияния США дали 68% жителей Запада, 48% – Центра, 27% – Востока и 23% – Юга.

Общенациональный опрос населения проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 16-28 августа 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего опрошено 2041 респондент в возрасте от 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

  • Напомним, в начале сентября коллектив Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива выразил протест против манипулятивного использования результатов публикуемых ими исследований отдельными телеканалами.
 
 

 

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