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Бэллью назвал Усика монстром, от которого все бегут


фото: BoxingScene
Британский боксер Тони Бэллью поделился ожиданиями от поединка против Александра Усика

Об этом сообщает Boxingscene.

"Без сомнения, это будет самый сложный бой в моей карьере. Усик - самый грозный соперник, с которым я когда-либо встречался. Он человек, который всех пугает. Он монстр, от которого все бегут. И только такой, как я, может идти прямо на него и хотеть драться. Я не собираюсь шокировать мир впервые, и даже не во второй раз. Я шокирую мир в третий раз", - сказал Бэллью.

Британский боксер заверил, что все его мысли сосредоточены на получении чемпионских титулов.

"Забудьте о весе, о диетах. Это бой за звание абсолютного чемпиона мира. Вот, что важно. Я не думаю о своем весе, я не думаю о глупостях, которые говорит Усик, что он невидим на ринге, я не думаю о том, насколько хорош мой будущий соперник. Я думаю о том, как вечером 10 ноября буду ехать домой со всеми поясами", - рассказал Бэллью.

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