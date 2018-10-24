Бэллью назвал Усика монстром, от которого все бегут
Об этом сообщает Boxingscene.
"Без сомнения, это будет самый сложный бой в моей карьере. Усик - самый грозный соперник, с которым я когда-либо встречался. Он человек, который всех пугает. Он монстр, от которого все бегут. И только такой, как я, может идти прямо на него и хотеть драться. Я не собираюсь шокировать мир впервые, и даже не во второй раз. Я шокирую мир в третий раз", - сказал Бэллью.
Британский боксер заверил, что все его мысли сосредоточены на получении чемпионских титулов.
"Забудьте о весе, о диетах. Это бой за звание абсолютного чемпиона мира. Вот, что важно. Я не думаю о своем весе, я не думаю о глупостях, которые говорит Усик, что он невидим на ринге, я не думаю о том, насколько хорош мой будущий соперник. Я думаю о том, как вечером 10 ноября буду ехать домой со всеми поясами", - рассказал Бэллью.
- Следующий бой Усик проведет 10 ноября в Манчестере против британца Тони Бэллью.
- Александр Усик бросил вызов британцу Энтони Джошуа в челлендже, который запустил Василий Ломаченко.
- Усик рассказал, каким образом он будет добиваться поединка с британцем Энтони Джошуа.
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