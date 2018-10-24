Авария в метро Рима: пострадавших украинцев госпитализировали

24 октября, 2018, 10:14

Украинских граждан, которые пострадали в метро в Риме, госпитализировали в одну из местных клиник

Об этом сообщило Министерство иностранных дел в Twitter.

"Все они госпитализированы в одну из местных клиник. Их травмы не представляют угрозы жизни. Это травмы ног, побитые ноги, подробнее не скажу. По предварительной информации, они уже должны вернуться из больницы, должны быть выписаны из больницы", – сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Украинская правда".