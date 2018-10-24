Авария в метро Рима: пострадавших украинцев госпитализировали
24 октября, 2018, 10:14
Украинских граждан, которые пострадали в метро в Риме, госпитализировали в одну из местных клиник
Об этом сообщило Министерство иностранных дел в Twitter.
"Все они госпитализированы в одну из местных клиник. Их травмы не представляют угрозы жизни. Это травмы ног, побитые ноги, подробнее не скажу. По предварительной информации, они уже должны вернуться из больницы, должны быть выписаны из больницы", – сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Украинская правда".
Пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одной из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших украинцев. Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники. pic.twitter.com/pesd7Y4hGk— Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 24 октября 2018 г.
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