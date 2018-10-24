Авария в метро Рима: пострадавшие украинцы оказались фанатами ЦСКА

24 октября, 2018, 15:11

Граждане Украины, пострадавшие в результате аварии эскалатора в римском метро, приехали из Украины поддержать российскую команду

Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Украинская правда".

"Они граждане Украины, мы защищаем их права. Известно только, что они являются членами украинского фан-клуба ЦСКА", - прокомментировал Погорельцев.

По его словам, один из пострадавших уже покинул территорию Италии рейсом Рим–Варшава. Трое других украинцев приобрели билеты на рейс Рим–Киев.

"Сейчас они ожидают вылета в аэропорту", - сказал Погорельцев, добавив, что они улетают в те даты и время, в которые и планировали с самого начала.

Как сообщает итальянское издание "RTL", министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини подтвердил версию, что российские фанаты находились в нетрезвом состоянии и к обвалу эскалатора привело их поведение.

"Были десятки пьяниц, которые устроили беспорядок. Это были "псевдотиффози" российской команды", - сказал он.