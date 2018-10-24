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Армянский парламент отклонил кандидатуру Пашиняна на должность премьера

Национальное Собрание Армении на своем специальном заседании 24 октября не выбрало единого претендента, Никола Пашиняна, премьер-министром страны

"За" его кандидатуру никто не проголосовал, "против" выступил 1 депутат, воздержались 11, пишет News.am.

Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель - спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов в декабре (ориентировочной датой их проведения называют 9 декабря).

Согласно конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не изберет главу правительства. Последняя попытка состоится через неделю.

Бывший лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьером в мае после массовых протестов. С того времени в стране не было выборов. Пашинян заявлял, что состав парламента не отражает политическую реальность.

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