Андреевская церковь будет посольством Вселенского патриарха, - архиепископ Евстратий
Об этом архиепископ сказал в комментарии журналистам, информирует УНИАН.
Спикер УПЦ КП пояснил, что этот шаг был сделан для того, чтобы украинская церковь взаимодействовала со Вселенским патриархатом.
"Было принято решение Константинополя – создать ставропигион, то есть напрямую подчиняющуюся Вселенскому патриарху структуру для взаимодействия с церковью, государством, обществом. То есть по сути это церковное посольство", - заявил он.
Архиепископ отметил, что центр римско-католической церкви Ватикан имеет статус государства, поэтому может создавать свои посольства как государство, а православные церкви такого государственного статуса не имеют и посольств не могут создавать.
"Но взаимодействие нужно, и, соответственно, мы положительно к этому отнеслись", - подчеркнул он.
Архиепископ отметил, что часть комплекса Андреевской церкви, а именно стилобат - двухэтажное здание, на котором стоит Андреевская церковь - в 1992 году был передан УПЦ КП.
"Это помещение нашей церковью использовалось, ремонтировалось за свой счет. Если идут разговоры о том, что кто-то чем-то жертвует – то наша церковь имеет реальное отношение к тому, что проявляет добрую волю, чтобы комплекс Андреевской церкви был представительством Вселенского патриархата", - подчеркнул спикер.
- Напомним, Верховная Рада в четверг, 18 октября, приняла за основу и в целом законопроект №9208 "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", которым церковь передается в пользование Вселенского Патриархата.
- Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому Патриархату и полной реставрации будет вновь открыта для посетителей.
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