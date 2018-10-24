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Андреевская церковь будет посольством Вселенского патриарха, - архиепископ Евстратий

Пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что передача Андреевской церкви Вселенскому патриархату нужна для взаимодействия украинской церкви с Константинополем

Об этом архиепископ сказал в комментарии журналистам, информирует УНИАН.

Спикер УПЦ КП пояснил, что этот шаг был сделан для того, чтобы украинская церковь взаимодействовала со Вселенским патриархатом.

"Было принято решение Константинополя – создать ставропигион, то есть напрямую подчиняющуюся Вселенскому патриарху структуру для взаимодействия с церковью, государством, обществом. То есть по сути это церковное посольство", - заявил он.

Архиепископ отметил, что центр римско-католической церкви Ватикан имеет статус государства, поэтому может создавать свои посольства как государство, а православные церкви такого государственного статуса не имеют и посольств не могут создавать.

"Но взаимодействие нужно, и, соответственно, мы положительно к этому отнеслись", - подчеркнул он.

Архиепископ отметил, что часть комплекса Андреевской церкви, а именно стилобат - двухэтажное здание, на котором стоит Андреевская церковь - в 1992 году был передан УПЦ КП.

"Это помещение нашей церковью использовалось, ремонтировалось за свой счет. Если идут разговоры о том, что кто-то чем-то жертвует – то наша церковь имеет реальное отношение к тому, что проявляет добрую волю, чтобы комплекс Андреевской церкви был представительством Вселенского патриархата", - подчеркнул спикер.

  • Напомним, Верховная Рада в четверг, 18 октября, приняла за основу и в целом законопроект №9208 "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", которым церковь передается в пользование Вселенского Патриархата.
  • Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому Патриархату и полной реставрации будет вновь открыта для посетителей.
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