Янукович потребовал последнего слова в суде и попросил отложить заседание

23 октября, 2018, 11:37

Обвиняемый в госизмене экс-президент Украины Виктор Янукович изъявил желание произнести последнее слово в суде по видеосвязи. При этом он попросил перенести заседание до получения его адвокатом разрешения на работу в РФ, что может занять до 4 месяцев

Об этом сообщает "Укринформ".

"Виктор Янукович в своем заявлении сообщает, что он готов и желает выступить, принять участие в судебном заседании путем видеоконференцсвязи", - сказал в Оболонском суде Киева адвокат Януковича Александр Горошинский.

При этом адвокат добавил, что во время выступления Януковича намерен находиться рядом с ним в РФ и оказывать правовую помощь, поэтому ему требуется разрешение на работу от российского Минюста. Поэтому Янукович просит Оболонский райсуд отложить рассмотрение дела о госизмене до завершения регистрации Горошинського в РФ.

Представители гособвинения, в свою очередь, отметили, что во время выступления Януковича в режиме видеоконференцсвязи с РФ ему могут оказать правовую помощь другие его адвокаты - Виталий Сердюк и Игорь Федоренко, которые зарегистрированы в реестре иностранных адвокатов РФ, а также подчеркнули, что регистрация Горошинского может продлиться несколько месяцев.

"До четырех месяцев может решаться вопрос и неизвестно как он будет решен. Мы не возражаем против участия обвиняемого в режиме видеоконференцсвязи, в то же время его право на защиту может быть обеспечено с помощью привлечения других адвокатов, которые представляют его интересы", - сказал прокурор Максим Крым.

Прокуроры предоставили суду распечатки из реестра иностранных адвокатов РФ, в которых говорится, что защитники Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко имеют право предоставлять правовую помощь на территории РФ. Однако председательствующий судья Владислав Девятко отказался приобщить эти распечатки к материалам дела из-за того, что прокуроры их не зарегистрировали.

Суд пообещал предоставить Горошинскому "разумный срок" для регистрации в РФ и перенес заседание на 24 октября на 9:00.

Следующее заседание по делу о госизмене Янковича перенесено на 9 часов 24 октября.