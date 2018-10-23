Янукович потребовал последнего слова в суде и попросил отложить заседание
Об этом сообщает "Укринформ".
"Виктор Янукович в своем заявлении сообщает, что он готов и желает выступить, принять участие в судебном заседании путем видеоконференцсвязи", - сказал в Оболонском суде Киева адвокат Януковича Александр Горошинский.
При этом адвокат добавил, что во время выступления Януковича намерен находиться рядом с ним в РФ и оказывать правовую помощь, поэтому ему требуется разрешение на работу от российского Минюста. Поэтому Янукович просит Оболонский райсуд отложить рассмотрение дела о госизмене до завершения регистрации Горошинського в РФ.
Представители гособвинения, в свою очередь, отметили, что во время выступления Януковича в режиме видеоконференцсвязи с РФ ему могут оказать правовую помощь другие его адвокаты - Виталий Сердюк и Игорь Федоренко, которые зарегистрированы в реестре иностранных адвокатов РФ, а также подчеркнули, что регистрация Горошинского может продлиться несколько месяцев.
"До четырех месяцев может решаться вопрос и неизвестно как он будет решен. Мы не возражаем против участия обвиняемого в режиме видеоконференцсвязи, в то же время его право на защиту может быть обеспечено с помощью привлечения других адвокатов, которые представляют его интересы", - сказал прокурор Максим Крым.
Прокуроры предоставили суду распечатки из реестра иностранных адвокатов РФ, в которых говорится, что защитники Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко имеют право предоставлять правовую помощь на территории РФ. Однако председательствующий судья Владислав Девятко отказался приобщить эти распечатки к материалам дела из-за того, что прокуроры их не зарегистрировали.
Суд пообещал предоставить Горошинскому "разумный срок" для регистрации в РФ и перенес заседание на 24 октября на 9:00.
Следующее заседание по делу о госизмене Янковича перенесено на 9 часов 24 октября.
- Напомним, обвинение в делео государственной измене Виктора Януковича просит Оболонский райсуд Киева признать экс-президента виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.
- 13 сентября суд начал стадию прений стороны защиты. Государственный адвокат Януковича Юрий Рябовол и платный адвокат Александр Байдык попросили оправдать экс-президента.
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