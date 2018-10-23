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Волынец: “Для выхода угольной отрасли из кризиса нужно отказаться от снижения цены”

Уже с 1 ноября цена газа для населения вырастет на 23%. Между тем электроэнергия в этом году - не дорожала. Это связано с тем, что цена на него зависит от стоимости угля, который в Украине в этом году практически не дорожал. Знаменитая формула "Роттердам+" сдерживает рост цены электроэнергии. По подсчетам председателя НКРЭКП Оксаны Кривенко формула дала потребителям возможность сэкономить до 40 млрд грн.

В том, как формируются цены на уголь и что делать с украинской угольной отраслью пытались разобраться в парламентском комитете по вопросам ТЭК. Председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Комитета Михаил Волынец отметил, что сейчас для выхода отрасли из кризиса необходимо, в первую очередь, отказаться от призывов снизить цену на украинский уголь: "Украинский уголь забирали в 2-3 раза дешевле, чем тот, который поставлялся из-за границы. Господдержка в это время не выделялась, и отрасль просто была разграблена с участием "смотрящих".

Однако, пока цену на уголь продолжают снижать. А еще лобби импортеров угля предлагает отказаться от формулы "Роттердам+". "То есть, 3200 гривен - цена по которой завозят уголь из-за рубежа, 3500 и выше. И это в то время, когда с 1 октября поставили цену на украинский уголь 2091 гривня", - возмущается Волынец.

 В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, на отрасль не выделяли необходимых денег. Сейчас только 11 шахт являются прибыльными, а изношенность оборудования достигает 90%: "Мы обязаны развивать угольную отрасль, потому что нам нечем больше чем обеспечить тепловую генерацию. Если будут выделены средства на модернизацию отрасли, и я не говорю в больших масштабах, я говорю минимально, как мы можем сделать - 2 млрд гривен, то через 5-7 месяцев мы не будем дотационными, мы не будем нуждаться в дополнительном ресурсе из госбюджета ".

 22 августа вступил в силу закон о выплате долгов горнякам. В частности, нардепы направили почти полтора миллиарда гривен на поддержку угольной отрасли. Однако, по словам министра, из этой суммы выплатили только 113 млн гривен.

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