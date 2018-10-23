Варфоломей: Вселенский престол не оставит украинский народ беззащитным

23 октября, 2018, 13:26

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Фанар защищает православие, борется против проявлений фундаментализма и тщеславия и не оставит украинский народ беззащитным

Об этом сообщает Оthodoxia.info.

По словам Варфоломея, решение украинского церковного вопроса проводится на основе канонического права, для того, чтобы защитить канонический порядок и идентичность православия, а не для демонстрации власти Вселенского престола.

"Не могу себе представить что Вселенский Престол, который, согласно святым правилам, несет ответственность за единство и стабильность в Православии, будет просто смотреть и не реагировать на страдания православного народа, который ищет решения своих церковных вопросов, из-за чего он претерпел много мук и страданий в течение многих веков. Этот народ обращается к Вселенскому Престолу и ждет от него защиты и поддержки", - отметил патриарх.