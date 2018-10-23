Варфоломей: Вселенский престол не оставит украинский народ беззащитным
Об этом сообщает Оthodoxia.info.
По словам Варфоломея, решение украинского церковного вопроса проводится на основе канонического права, для того, чтобы защитить канонический порядок и идентичность православия, а не для демонстрации власти Вселенского престола.
"Не могу себе представить что Вселенский Престол, который, согласно святым правилам, несет ответственность за единство и стабильность в Православии, будет просто смотреть и не реагировать на страдания православного народа, который ищет решения своих церковных вопросов, из-за чего он претерпел много мук и страданий в течение многих веков. Этот народ обращается к Вселенскому Престолу и ждет от него защиты и поддержки", - отметил патриарх.
- Ранее патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата в отношении Украинской церкви.
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