В РПЦ отреагировали на призыв Варфоломея смириться с автокефалией Украинской церкви
23 октября, 2018, 11:57
Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук заявил, что РПЦ не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата
Так Якимчук прокомментировал заявление Вселенского патриарха Варфоломея о том, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата в отношении Украинской церкви, сообщает РБК.
Представитель РПЦ назвал нынешнюю линию поведения Варфоломея "неправославной католической", когда одному из предстоятелей присваиваются какие-то особые полномочия.
"Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры", - сказал он.
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную черту".
- 14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
- 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине.
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