В РПЦ отреагировали на призыв Варфоломея смириться с автокефалией Украинской церкви

23 октября, 2018, 11:57

Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук заявил, что РПЦ не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата

Так Якимчук прокомментировал заявление Вселенского патриарха Варфоломея о том, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата в отношении Украинской церкви, сообщает РБК.

Представитель РПЦ назвал нынешнюю линию поведения Варфоломея "неправославной католической", когда одному из предстоятелей присваиваются какие-то особые полномочия.

"Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры", - сказал он.